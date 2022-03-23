Казакевич – о финальных этапах Кубка мира: было правильно, что мы остались дома

Российская биатлонистка Ирина Казакевич высказала своё мнение о неучастии российских спортсменов в заключительных этапах Кубка мира.

«Да, я следила за результатами в Контиолахти. Когда увидела фотографии с эстафеты, поняла, что нам было бы очень тяжело выступать, потому что все биатлонисты хотели поддержать украинских спортсменов и выходили с наклеенными флагами. Я думаю, что ненависти к нам не было бы, но мы бы чувствовали эту атмосферу. И наверняка нам бы задавали неудобные вопросы, ответы на которые мы не знаем. Было обидно, что мы не участвуем, но если бы мы выиграли, что бы было? Если бы Россия оказалась на пьедестале в тот день, вряд ли это стало бы радостным событием для многих болельщиков. Поэтому, наверное, было правильно, что мы остались дома», — рассказала Казакевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Полное интервью с Ириной Казакевич читайте в ближайшее время на «Чемпионате».