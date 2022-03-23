Казакевич — о Шашилове: ему не надо доказывать, какой он хороший или что-то ещё

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала о своём отношении к критике в адрес тренера сборной Михаила Шашилова.

«Всё, что показывали по российскому телевидению, я не видела. Ни одну программу «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» в сезоне я не посмотрела. До меня только доходило что-то от родных и знакомых, кто за этим следил. Я знала, что к нему такое отношение, мне задавали вопросы по этому поводу. Но ни мне, ни ему не надо доказывать, какой он хороший или что-то ещё. Главное, что это знаю я, он и люди, которые его поддерживают.

Как я могу объяснить такое к нему отношение? Он тренер из региона. Его команда всегда доминировала, и это раздражает начальников из других регионов, которые не могут сделать то же самое и наладить эту работу. У него не получилось наладить что-то в сборной команде, хотя он очень хотел изменить подход спортсменов к тренировкам. Но тяжело тренировать не своих спортсменов, которые не всегда понимают его посыл. У него своеобразная манера объяснять, и к этому нужно привыкать.

В региональной команде ему проще, потому что всё в его руках. Если он не смог организовать переезд, гостиницу – вся ответственность лежит на нём. А тут были факторы, которые от него не зависели. Может быть, он от этого ещё больше огорчался.

В то же время все прекрасно видят, что девчонки Свердловской области – Шевченко, Воронина (Дербушева), Миронова, Казакевич – мы всегда были в сборных командах. Начиная с детей. Мы не появились откуда-то в последние два года, когда он пришёл в команду. Откройте любой протокол, начиная с младших девушек – мы всегда показывали результат», — рассказала Казакевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

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