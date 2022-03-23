Казакевич — о заболевании Васнецовой коронавирусом: надевала перчатки, чтобы взять её вещи

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала, как заболевание коронавирусом, диагностированное у Валерии Васнецовой, сказалась на спортсменках национальной команды.

«Когда она сдала положительный тест, а мы с тренером отрицательные, мы сидели и ждали, когда же нас накроет. Был страх, что со мной произойдёт такая же ситуация и я не смогу пробежать ни одной гонки. Все девчонки рассказывали, что до первой гонки все ходили в напряге, в трёх масках, никто ни с кем не общался. Потом немного отпустили ситуацию, и жить стало легче.

Как поддерживала Валерию Васнецову, когда на Олимпиаде она попала в изолятор? Когда всё произошло, я сразу ей написала, но она сказала, что пока не хочет общаться. И я её понимаю – ей было тяжело. Потом мы созвонились, и пару раз я приносила ей вещи, оставляла под дверью. У меня была настоящая паранойя, я надевала перчатки, капюшон, маску и шла в комнату, чтобы взять её вещи.

Думаю, что для неё это был очень тяжёлый момент в карьере. На неё это сильно повлияло. Я очень надеюсь, что она сможет выбраться из этой ситуации», — рассказала Казакевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.