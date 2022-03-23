В сборной Норвегии выявлены случаи заражения коронавирусом после домашнего этапа КМ

В сборной Норвегии по биатлону выявлены случаи коронавируса после выступления на 10-м, заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене.

Положительные результаты ПЦР-тестов получили обладательница «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2021/2022 Марте Рёйселанд и Филип Фьельд Андерсен.

«Оба переносят заболевание в лёгкой форме. Помимо двух спортсменов, положительные тесты также получили два сотрудника сборной, в том числе тренер Зигфрид Мазе», — говорится в заявлении Федерации биатлона Норвегии.

Отметим, что, помимо БХГ, Рёйселанд завоевала три золотые медали на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) — две личные и одну в эстафете.

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