В сборной Норвегии выявлены случаи заражения коронавирусом после домашнего этапа КМ
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В сборной Норвегии по биатлону выявлены случаи коронавируса после выступления на 10-м, заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене.
Положительные результаты ПЦР-тестов получили обладательница «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2021/2022 Марте Рёйселанд и Филип Фьельд Андерсен.
«Оба переносят заболевание в лёгкой форме. Помимо двух спортсменов, положительные тесты также получили два сотрудника сборной, в том числе тренер Зигфрид Мазе», — говорится в заявлении Федерации биатлона Норвегии.
Отметим, что, помимо БХГ, Рёйселанд завоевала три золотые медали на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) — две личные и одну в эстафете.
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