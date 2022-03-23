Король Норвегии заразился коронавирусом после посещения этапа Кубка мира в Хольменколлене

Король Норвегии Харальд V заразился коронавирусом после посещения заключительного, 10-го этапа Кубка мира по биатлону, который прошёл в Хольменколлене. Он контактировал с несколькими биатлонистами.

Примечательно, что после домашнего этапа КМ в сборной Норвегии положительные результаты ПЦР-тестов получили сразу несколько человек. Ими стали Тириль Экхофф, Ингрид Ландмарк Тандреволд и Мартин Улдал.

Ранее коронавирусом заразились обладательница «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2021/2022 Марте Рёйселанд и Филип Фьельд Андерсен.

По данным NRK все спортсмены переносят заболевание бессимптомно.

«У меня нет никаких симптомов. Я уже упаковала свой багаж на чемпионат Норвегии, но меня пришли проверить, так как другие получили положительные результаты», — приводит слова Тандреволд NRK.

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