Спортивный директор Норвежской федерации биатлона поддержал отстранение россиян

Спортивный директор Норвежской федерации биатлона Пер-Арне Ботнан прокомментировал отстранение российских и белорусских спортсменов от международных турниров.
Это следствие того, что происходит в мире. Я поддерживаю эту идею на данный момент, поскольку ситуация сейчас такая. Как уже было сказано, спортсменов в России сильно используют в политике. Они продвигаются по службе и получают воинские почести и степени. Со своей стороны мы видим, какие призы и награды они получают на международных чемпионатах – автомобили, квартиры, и военные степени. Это очень тесно связано, поэтому я считаю правильным, что IBU поступает так, как они делают», — приводит слова Ботнана Nettavisen.
Ранее международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
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