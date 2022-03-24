Ингрид Тандреволд обратилась к болельщикам

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд по окончании сезона-2021/2022 Кубка мира обратилась к болельщикам.

«Большое спасибо всем вам, прекрасные люди, которые болели за нас в эти выходные (на этапе Кубка мира в Хольменколлене. — Прим. «Чемпионата»). Это было совершенно волшебное завершение сезона и напоминание о том, сколь классным может быть биатлон после долгого сезона с множеством неудач.

Большое спасибо лучшей команде мира. Я люблю вас, команда. Обещаю сделать всё, что в моих силах, чтобы радовать болельщиков в ближайшие годы и чтобы Олимпиада-2026 стала моей», — написала Тандреволд в своих социальных сетях.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Тандреволд заняла 15-е место. Победу одержала её соотечественница Марте Рёйселанд.

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