Фийон Майе рассказал о дальнейшей мотивации в биатлоне

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе, ставший обладателем «Большого хрустального глобуса», рассказал о дальнейших планах. Спортсмен сообщил, что намерен хорошо отдохнуть, а затем возобновить тренировки.
«Мне задают много вопросов о будущем. Но существует много других целей, которые мне ещё предстоит достичь. Например, есть титул чемпиона мира.
Помимо этого, я хочу прогрессировать. Участие в соревнованиях занимает лишь 2% времени от того, сколько мы тратим на подготовку. Мне интересно продолжать работать, делать шаги вперёд, класть один кирпичик за другим. Я не хочу ждать, пока мои соперники обойдут меня. Хочу продолжать упорно работать.
Возобновлю тренировки после того, как хорошо отдохну. Мне нужно быть уверенным, что я готов снова работать», — цитирует Фийона Майе Ski-Nordique.
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