Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Фийон Майе рассказал о дальнейшей мотивации в биатлоне

Фийон Майе рассказал о дальнейшей мотивации в биатлоне
Комментарии

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе, ставший обладателем «Большого хрустального глобуса», рассказал о дальнейших планах. Спортсмен сообщил, что намерен хорошо отдохнуть, а затем возобновить тренировки.

«Мне задают много вопросов о будущем. Но существует много других целей, которые мне ещё предстоит достичь. Например, есть титул чемпиона мира.

Помимо этого, я хочу прогрессировать. Участие в соревнованиях занимает лишь 2% времени от того, сколько мы тратим на подготовку. Мне интересно продолжать работать, делать шаги вперёд, класть один кирпичик за другим. Я не хочу ждать, пока мои соперники обойдут меня. Хочу продолжать упорно работать.

Возобновлю тренировки после того, как хорошо отдохну. Мне нужно быть уверенным, что я готов снова работать», — цитирует Фийона Майе Ski-Nordique.

Новость по теме
Йоханнес Бё обратился к Кентену Фийону Майе
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022