Лариса Куклина рассказала о готовности к открытому ЧР по биатлону в Тюмени

Биатлонистка Лариса Куклина рассказала о своей форме перед открытым чемпионатом России по биатлону в Тюмени.

«Перед чемпионатом страны пока сложно оценивать своё состояние. Старты всё покажут, но я надеюсь на лучшее. Когда приехала в Тюмень, то почувствовала загруженность. Есть тяжесть в мышцах, но, я думаю, для конца сезона это нормально.

Насколько трасса готова к соревнованиям? На данный момент — всё идеально. Лучше быть не может! Трасса очень жёсткая, отлично подготовлена — не тает, держится.

Я безумно рада тому, что приедут девчонки из Беларуси! Особенно Анюта, Ирина (Сола и Лещенко. — Прим. «Чемпионата»). Я с ними очень хорошо дружу — для меня они близкие подруги. Конечно, соревноваться с девочками на одной трассе — это большой позитив.

Я живу сегодняшним днём. То, что будет в следующем сезоне — то будет в следующем сезоне. Мы готовимся к нему. Мотивация точно есть, как и желание. Надеюсь, что всё будет хорошо, всё наладится, и мы всё-таки будем выступать на международной арене», — приводит слова Куклиной «Тюменская арена».