Тренер сборной Беларуси подтвердил участие Солы в открытом ЧР по биатлону

Старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков подтвердил, что Анна Сола выступит на открытом чемпионате России в Тюмени.

«Да, Анна приедет, но она после болезни. Я не думаю, что Сола составит серьёзную конкуренцию и будет бороться за медали. Но гонки пробежит.

Какие задачи ставим перед девушками? Прежде всего получить соревновательную практику — особенно молодым спортсменкам. Потому что нехватка стартов будет ощущаться позже. Раз есть возможность пробежать в Тюмени, то надо участвовать. Результат на сегодняшний день не так важен. Хотя приедет та же Ира Лещенко. У неё более серьёзные цели. Ещё интересно будет посмотреть на молодых девочек в эстафете, потому что в этой дисциплине мы их ещё не видели», — приводит слова Рыженкова «Тюменская арена».