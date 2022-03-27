Тренер сборной Беларуси: в Тюмени Сливко попросилась поработать с нами, мы не против

Старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону, российский специалист Андрей Падин рассказал о сотрудничестве с российской спортсменкой Викторией Сливко.

«Перед началом сезона Виктория попросила помочь ей в составлении некоторых моментов подготовительной программы. Пересекались мы нынче нечасто, она ведь выступала в основном на внутрироссийских соревнованиях. А здесь, в Тюмени, Сливко попросилась поработать с нами. Мы были не против, поможем, чем сможем. У Вики тоже есть большое желание в конце сезона показать хорошие результаты.

Сливко тренируется вместе с нашими ребятами, так как женская команда готовится отдельно», — приводит слова Падина телеграм-канал «Арена Урала».

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