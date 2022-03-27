Доминик Виндиш на чемпионате Италии провёл последнюю гонку в карьере в костюме Супермена

Итальянский биатлонист Доминик Виндиш провёл последнюю гонку в карьере в костюме Супермена. Это произошло в масс-старте чемпионата Италии, где 32-летний Виндиш выиграл бронзовую медаль.

«Время прощаться. Большое спасибо всем за этот замечательный день», – написал Виндиш у себя в социальных сетях.

Доминик Виндиш — чемпион мира 2019 года в масс-старте. За карьеру он провёл 281 гонку на Кубке мира, в которых завоевал 5 личных медалей — 2 золота и 3 бронзы. Также у итальянского биатлониста 15 подиумов в эстафетах Кубка мира (3 золотых медали, 5 серебряных наград и 7 бронз). Виндиш является трёхкратным бронзовым призёром Олимпийских игр (Сочи-2014 — смешанная эстафета, Пхёнчхан-2018 — спринт 10 км, Пхёнчхан-2018 — смешанная эстафета).

Чемпионат Италии. Валь-Мартелло

Масс-старт. Мужчины

1. Давид Цингерле – 37.58,4 (1).

2. Томмазо Джакомель – 24,1 (4).

3. Доминик Виндиш – 48,7 (4).