«После первого рубежа Эдика хотел поздравить парней». Серохвостов — о мужской эстафете ОИ

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказала о том, как смотрел мужскую биатлонную эстафету на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Первые три этапа я находился на трассе, подгонял команду, стоял с запасными палками. Когда Максим Цветков уже добегал последний круг, я ушёл в разминочный городок и стоял с парнями. Когда Эдик прошёл первый рубеж на ноль, я уже хотел поздравить парней, но по их лицам я понял, что мне сейчас лучше вообще рот не открывать, так как они все были очень напряжены.
Когда смотрели последний рубеж, и Эдик ушёл на штрафные круги, у меня просто комок в горле стоял, и были мысли о том, как такое вообще возможно? Было очень обидно за парней. Сложно передать словами, что там происходило.
На стадионе был просто ужас. Никто ничего не говорил, только когда норвежец Кристиансен ушёл с рубежа, все норвежцы завыли. Я даже испугался, подумал, что на рубеже что-то произошло, но оказалось, что норвежец ушёл, а Эдик всё стрелял и стрелял. И у всей российской команды ещё большее напряжение повисло в воздухе», — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Полностью интервью Серохвостова читайте скоро на «Чемпионате».
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