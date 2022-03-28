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Расписание чемпионата России по биатлону в Тюмени

Расписание чемпионата России по биатлону в Тюмени
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30 марта в Тюмени стартует чемпионат России по биатлону. В соревнованиях примут участие российские и белорусские спортсмены. Турнир завершится 3 апреля, в программу войдут спринты, масс-старты и эстафеты.
Расписание чемпионата России по биатлону в Тюмени (везде указано московское время):

30 марта, среда

Спринт, мужчины — 9:00;
Спринт, женщины — 12:30.

31 марта, четверг

Сингл-микст — 9:00;
Смешанная эстафета — 11:30.

2 апреля, суббота

Эстафета, женщины — 9:00;
Масс-старт, мужчины — 12:30.

3 апреля, суббота

Масс-старт, женщины — 9:00;
Эстафета, мужчины — 11:00.

Ранее российские и белорусские биатлонисты были отстранены от международных соревнований. После этого две страны договорились о проведении совместных турниров.

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