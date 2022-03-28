Экс-лыжница Стина Нильссон выиграла спринт на чемпионате Швеции по биатлону

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, переквалифицировавшаяся в биатлонистку, стала победительницей спринта в рамках чемпионата Швеции по биатлону, который проходит в Питео.
«Я очень, очень счастлива. Меня очень радует прогресс, которого я добилась. Подиум на Кубке мира очень помог мне. Это привнесло перчинку во всё, что я делаю, теперь подиумы как вечно висящие передо мной морковки, которые я должна схватить. Я невероятно увлечена происходящим, я становлюсь сильнее. Это моя новая глава, и писать её так весело», — приводит слова Нильссон Expressen со ссылкой на SVT.
Биатлон. Чемпионат Швеции. Спринт, 7,5 км. Женщины
1. Стина Нильссон – 21.17,0 (1 промах).
2. Мона Брорссон – отставание + 15,6 (0).
3. Тильда Юханссон + 40,5 (0).
4. Юханна Скоттхейм + 44,2 (0).
5. Эмма Нильссон + 1.29,4 (0).
6. Элизабет Хёгберг + 1.37,9 (2).
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