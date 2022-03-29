IBU приостановил членство Союза биатлонистов России

Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила, что членство Союза биатлонистов России (СБР) в организации приостановлено. Соответствующее решение принял Исполнительный совет IBU. Также приостановлено членство Белорусской федерации биатлона. Решения по СБР и БФБ приняты единогласно.

«Обе федерации нарушили гуманитарные обязательства федераций-членов в соответствии с Конституцией IBU. Эти нарушения со стороны СБР и БФБ наносят ущерб репутации IBU и биатлонного спорта, а их активное членство подорвало бы доверие к усилиям IBU и его членов по продвижению своих конституционных принципов и целей.

Кроме того, Исполнительный совет согласился с тем, что, учитывая, что российская спецоперация на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) остановила деятельность Федерации биатлона Украины, было бы несправедливо, если бы национальные федерации этих стран продолжали бы пользоваться всеми правами членства в IBU, в то время как их страны воспрепятствовали проведению спортивных мероприятий на Украине", — отмечается в заявлении организации.

Также в заявлении сказано, что в случае изменения обстоятельств решение может быть пересмотрено. Решение также должно быть рассмотрено Конгрессом IBU на заседании 15-19 сентября 2022 года, если оно не будет отменено ранее Исполкомом IBU.

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