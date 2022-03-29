Биатлон, чемпионат России: во сколько начало гонок, где смотреть

30 марта в Тюмени стартует чемпионат России по биатлону. В соревнованиях примут участие российские и белорусские спортсмены. Турнир завершится 3 апреля, в программу войдут спринты, масс-старты и эстафеты. Все гонки в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Расписание чемпионата России по биатлону в Тюмени (везде указано московское время):
30 марта, среда
Спринт, мужчины — 9:00;
Спринт, женщины — 12:30.
31 марта, четверг
Сингл-микст — 9:00;
Смешанная эстафета — 11:30.
2 апреля, суббота
Эстафета, женщины — 9:00;
Масс-старт, мужчины — 12:30.
3 апреля, воскресенье
Масс-старт, женщины — 9:00;
Эстафета, мужчины — 11:00.
Ранее российские и белорусские биатлонисты были отстранены от международных соревнований. После этого две страны договорились о проведении совместных турниров.
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