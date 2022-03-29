В Союзе биатлонистов России отреагировали на решение IBU о приостановлении членства

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) о приостановлении членства СБР в организации.

«Для нас это уже формальность после их первого письма. Понятно, что это решение не одного дня. Думать о восстановлении всегда надо, но первичнее нужно думать о перестройке деятельности с учётом решения IBU. Не только мы, но и другие федерации вырабатывают решения для оптимального продолжения деятельности. Будем работать с учётом этой ситуации», — сказал Нуждов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Также приостановлено членство Белорусской федерации биатлона (БФБ).

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