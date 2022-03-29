СБР подал апелляцию в CAS на отстранение российских биатлонистов от международных гонок
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Союз биатлонистов России (СБР) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщил президент организации Виктор Майгуров.
«СБР подал в СAS апелляцию на первое решение об отстранении российских биатлонистов», — приводит слова Виктора Майгурова ТАСС.
Напомним, 2 марта Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских спортсменов от международных соревнований. Сегодня, 29 марта, IBU приостановил членство СБР.
Ранее вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов отрегировал на решение IBU о приостановлении членства СБР в организации.
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