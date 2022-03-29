Президент ОКР Станислав Поздняков отреагировал на решение IBU приостановить членство СБР

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Международного Союза биатлонистов (IBU) приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР) в организации.

«Решение о приостановке членства Союза биатлонистов России в IBU считаем политизированным, не основанном ни на одном правовом документе. Кроме этого, данное решение исполнительного совета IBU создаёт опасный прецедент для всех остальных общероссийских спортивных федераций», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

Напомним, 2 марта Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских спортсменов от международных соревнований. Сегодня, 29 марта, IBU приостановил членство СБР.

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