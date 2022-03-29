Васильев — о решении IBU: нет такой статьи в уставе. Они решили пойти по беззаконному пути

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение Международного Союза биатлонистов (IBU) приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР) в организации.

«Беззаконие. То, чем руководствовались члены исполкома IBU при принятии решения… Нет такой статьи в уставе. Но они решили пойти по беззаконному пути. В любом случае через какое-то время всё равно все сядут за стол переговоров. Так устроена человеческая жизнь.

Но как IBU будут объяснять принятое решение, я не представляю. Это полностью противоречит любому законодательству. Нам же нужно засучить рукава, трудиться, тренироваться и двигаться вперёд. А когда всё закончится, показать свой наилучший результат», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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