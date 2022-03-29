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В СБР упразднили правление и совет организации

В СБР упразднили правление и совет организации
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил о создании нового руководящего органа — исполкома организации, который заменит совет и правление СБР.

«Конференция СБР проголосовала за новый руководящий орган, который будет называться исполком СБР. Он заменит совет и правление СБР.

Исполком будет возглавлять председатель, это не будет президент. Президент будет являться членом исполкома, но не будет его председателем. Исполком будет состоять из 11 человек, включая президента. Шесть членов исполкома — это представители федеральных округов, где развивается биатлон», — приводит слова Майгурова «РИА Новости Спорт».

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