«Омерзительное решение». Василий Уткин отреагировал на приостановку членства СБР в IBU

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР) в организации.
«Не вполне согласен с риторикой коллеги Губерниева, впрочем, он неизмеримо глубже в теме и имеет полное право в том числе и на более высокую ноту эмоций. Но решение это, безусловно, омерзительное. Потому что первое. А почему оно первое? Да, в Москве снова выпал снег, но вообще-то 29-е марта. До первого биатлонного старта больше чем полгода. Так куда ж вы спешите? Кого вы опередить пытаетесь, чему тон задать?
«Меня так учили… Всех учили. Но зачем же ты оказался первым учеником, скотина этакая?» (с) Вот именно это и называется истерия», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
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