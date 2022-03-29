«Омерзительное решение». Василий Уткин отреагировал на приостановку членства СБР в IBU

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР) в организации.

«Не вполне согласен с риторикой коллеги Губерниева, впрочем, он неизмеримо глубже в теме и имеет полное право в том числе и на более высокую ноту эмоций. Но решение это, безусловно, омерзительное. Потому что первое. А почему оно первое? Да, в Москве снова выпал снег, но вообще-то 29-е марта. До первого биатлонного старта больше чем полгода. Так куда ж вы спешите? Кого вы опередить пытаетесь, чему тон задать?

«Меня так учили… Всех учили. Но зачем же ты оказался первым учеником, скотина этакая?» (с) Вот именно это и называется истерия», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Новость по теме СБР подал апелляцию в CAS на отстранение российских биатлонистов от международных гонок

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».



