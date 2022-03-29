Никита Поршнев: российские старты ничем не уступают международным
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Российский биатлонист Никита Поршнев высказался об отстранении от международных стартов.
«Хотелось бы, чтобы как минимум до следующей Олимпиады у нас всё наладилось. Сейчас, как понимаю, будем готовиться к российским стартам. Тем более на каком уровне они проходят! Ничем не уступают международным. Поэтому будем тут соперничать, бегать», — приводит слова Поршнева сайт «Матч ТВ».
Ранее исполком Международного союза биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) в организации. При этом СБР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на отстранение российских спортсменов от международных соревнований.
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