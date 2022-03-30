Даниил Серохвостов победил в спринтерской гонке на чемпионате России по биатлону

В среду, 30 марта в Тюмени стартовал открытый чемпионат России по биатлону. Первым состязанием в мужской программе стал мужской спринт на 10 км, победителем в котором стал Даниил Серохвостов.
Представляющий Новосибирскую область/Алтайский Край Серохвостов прошёл дистанцию с одним промахом со временем 24.51,7. Второе место занял спортсмен из Башкортостана Эдуард Латыпов с отставанием в 42,9 секунды и двумя промахами. Третьим стал Карим Халили, отстав на 49,2 секунды и один раз промахнувшийся на огневом рубеже.
Результаты готовятся.
Напомним, что в соревнованиях принимают участие как российские, так и белорусские спортсмены. Турнир завершится 3 апреля, в программу соревнований входят спринтерские гонки, масс-старты и эстафеты.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 30 марта 2022
-
09:58
-
08:46
- 29 марта 2022
-
22:02
-
18:35
-
14:08
-
12:26
-
11:46
-
11:21
-
11:17
-
11:13
-
10:34
-
10:30
-
10:16
-
09:48
-
09:13
- 28 марта 2022
-
21:25
-
16:52
-
13:36
-
10:33
- 27 марта 2022
-
14:22
-
13:55
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
00:54
-
00:22
- 26 марта 2022
-
18:25
-
18:16
-
12:51
-
10:37
- 25 марта 2022
-
18:47
-
13:30
-
09:01
-
08:44
- 24 марта 2022
-
17:33