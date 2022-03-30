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Даниил Серохвостов победил в спринтерской гонке на чемпионате России по биатлону

Даниил Серохвостов победил в спринтерской гонке на чемпионате России по биатлону
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В среду, 30 марта в Тюмени стартовал открытый чемпионат России по биатлону. Первым состязанием в мужской программе стал мужской спринт на 10 км, победителем в котором стал Даниил Серохвостов.

Представляющий Новосибирскую область/Алтайский Край Серохвостов прошёл дистанцию с одним промахом со временем 24.51,7. Второе место занял спортсмен из Башкортостана Эдуард Латыпов с отставанием в 42,9 секунды и двумя промахами. Третьим стал Карим Халили, отстав на 49,2 секунды и один раз промахнувшийся на огневом рубеже.

Результаты готовятся.

Напомним, что в соревнованиях принимают участие как российские, так и белорусские спортсмены. Турнир завершится 3 апреля, в программу соревнований входят спринтерские гонки, масс-старты и эстафеты.

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