Лазовский – о трансфере в Тюмень: ехали с инженерами нефтебурения. Веселая поездка вышла

Белорусский спортсмен Дмитрий Лазовский, принимающий участие в открытом чемпионате России по биатлону, оценил подготовку Тюмени к соревнованиям, а также раскрыл некоторые подробности своего сезона.

«Я не первый раз в Тюмени. Три года подряд ездили на первый снег сюда, а в конце сезона в первый раз. По инфраструктуре ничего не поменялось, как она была хорошей, так и осталась, а в целом по состоянию трассы и погоды — мне нравится. Солнечная погода в конце сезона и идеально подготовленная трасса — это очень круто и редко где-то в Европе встречается. В прошлом сезоне мы возвращались из Европы, закатываясь, когда там неделю спокойной подготовки было, а сейчас вон ещё соревнуюсь. Это мой первый такой длинный сезон за всю карьеру. Провели тут неплохую работу, с прицелом не на нынешний старт, а на будущее, для подготовки к более серьезной форме, для развития и так далее. Соответственно, показали тут результат довольно хорошего уровня. Сразу после последнего старта в Уфе мы сели на поезд. Почему не на самолёте? Там вроде рейс отменили. Нюансов не знаю. Ехали с инженерами нефтебурения. Очень веселая поездка получилась», — приводит слова Лазовского корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.