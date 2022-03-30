Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Лазовский – о трансфере в Тюмень: ехали с инженерами нефтебурения. Веселая поездка вышла

Лазовский – о трансфере в Тюмень: ехали с инженерами нефтебурения. Веселая поездка вышла
Комментарии

Белорусский спортсмен Дмитрий Лазовский, принимающий участие в открытом чемпионате России по биатлону, оценил подготовку Тюмени к соревнованиям, а также раскрыл некоторые подробности своего сезона.

«Я не первый раз в Тюмени. Три года подряд ездили на первый снег сюда, а в конце сезона в первый раз. По инфраструктуре ничего не поменялось, как она была хорошей, так и осталась, а в целом по состоянию трассы и погоды — мне нравится. Солнечная погода в конце сезона и идеально подготовленная трасса — это очень круто и редко где-то в Европе встречается. В прошлом сезоне мы возвращались из Европы, закатываясь, когда там неделю спокойной подготовки было, а сейчас вон ещё соревнуюсь. Это мой первый такой длинный сезон за всю карьеру. Провели тут неплохую работу, с прицелом не на нынешний старт, а на будущее, для подготовки к более серьезной форме, для развития и так далее. Соответственно, показали тут результат довольно хорошего уровня. Сразу после последнего старта в Уфе мы сели на поезд. Почему не на самолёте? Там вроде рейс отменили. Нюансов не знаю. Ехали с инженерами нефтебурения. Очень веселая поездка получилась», — приводит слова Лазовского корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022