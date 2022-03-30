Лазовский – о досуге: сходил в тир. Стрельба в тире и в биатлоне сильно различаются

Белорусский спортсмен Дмитрий Лазовский, принимающий участие в открытом чемпионате России по биатлону, рассказал о том, как проводит досуг в свободное от тренировок время.
«Как удаётся выцепить время и сходить в кино? Когда тренировочная неделя идёт, у тебя времени вообще, можно сказать, нет. То есть встал, покушал, немножко собрался с мыслями, пошёл на тренировку, вернутся с неё, поел, отдохнул и на вторую тренировку. Вечером созвон с домом и так далее. В выходной день, когда на выезде, стараешься посвятить его переключению на другой род деятельности. Когда дома находишься, это настолько плотный день получается, чуть ли не как бизнесмену надо в блокнот вносить всё. Ещё может быть иногда ранний подъём, даже раньше, чем на тренировку. Я попробовал тут поиграть в тир. Когда-то в школе ещё пробовал стрелять из пневматической винтовки, а тут пришли, смотрю, тут так всё интересно сделано. Попробовали, получилось, два из двух выиграли. Стрельба в тире и в биатлоне сильно различаются. Другая техника прицеливания, по-другому стоять нужно и так далее. Два разных вида совершенно», — приводит слова Лазовского корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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