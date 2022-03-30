Халили – о спринте: слишком большой проигрыш. 49 секунд — это целый вагон!

Олимпийский призёр Пекина Карим Халили прокомментировал спринтерскую гонку на чемпионате России по биатлону, начавшемся в среду, 30 марта в Тюмени.

«Сегодня довольно-таки тяжело гонка далась, начиная со второго круга. Вроде на первом круге неплохо начал, а потом подзакислился, конечно. Не знаю… Нужно отдать должное Серохвостову, он сегодня «на ноге». Наверное, пик формы, о котором он всё говорил, говорил, добрался до него. Я бы не сказал, что сегодня сложный ветер, у меня сегодня были очень тяжёлые ноги. Именно из-за ног и мышц стоя мне не хватило устойчивости, чтобы отработать на ноль. Слишком большой проигрыш. 49 секунд — это целый вагон! Можно было бы смириться, если бы Серохвостов проиграл 49 секунд», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».