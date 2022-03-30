Латыпов — после 2-го места в спринте: сперва простуда, потом отравился. Насилую здоровье

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов прокомментировал второе место в спринте на чемпионате России. Он отстал от Даниила Серохвостова на 42,9 секунды.

«Контролировал секунды от Халили, мы шли больше половины финишного круга в секундах друг от друга. Было тяжело, я понимал, что надо терпеть и в концовочке постараться выдать максимум. Я сделал акцент на последнем подъёме, в итоге получилось отыграть больше, чем при уходе.

Самочувствие вообще не идеальное, но не усталость тут, я просто выздоровел только три дня назад. Сперва была простуда, потом отравился, 3-4 дня проблемы были. Сделал только одну работу и сегодня вышел. Знал, что будет тяжело, но сегодня была гонка, в которой нужно было просто заставить себя добежать. Было с самого начала тяжело, я просто себе говорил: «Раз, два, раз, два». Надо было идти в подъём и терпеть. Для меня ветер не был проблемой сегодня, нужно было справиться со своим состоянием и показать всё, на что был готов сегодня.

Второе место по таким обстоятельствам, думаю, успех, но не очень хорошо, что я, можно сказать, насилую своё здоровье. Был вопрос — побегу ли я смешанку, но я сказал, что буду смотреть по состоянию в спринте. Я уже понимаю, что не побегу, потому что здоровье надо беречь, это главное», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

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