Лазовский – об эстафете: у нас достаточно интересный коллективчик получается

Белорусский спортсмен Дмитрий Лазовский, принимающий участие в открытом чемпионате России по биатлону, рассказал о ближайших планах на состязания.
«Продолжить победную серию сборной тут не получилось уже. Я сейчас занимаю четвёртое место. Парни с российской команды нагребли прям серьёзно. Хочется показать хороший уровень, хорошее соперничество и красивый биатлон. Я бы своё предпочтение отдал классической смешанной эстафете, а там посмотрим — как сложится. Я тренерами пока не общались на тему составов на гонки, после обеда, вечером, наверное, будет обсуждаться и появятся какие-то задачи. Эстафету классическую планирую бежать. Это будет интересно. У нас достаточно интересный коллективчик получается. Думаю, будет интересно побороться», — приводит слова Лазовского корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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