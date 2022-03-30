Халили: эмоции только самые положительные, потому что хочется соревноваться ещё

Олимпийский призёр Пекина Карим Халили рассказал о своих эмоциях после спринтерской гонки на чемпионате России по биатлону, начавшемся в среду, 30 марта в Тюмени.

«Эмоции только самые положительные, потому что хочется соревноваться ещё. Как-то даже не верится, что сезон уже подходит к завершению. Думаю, что все получают удовольствие, а это не может не радовать. А расстраивать сегодня может только такой проигрыш Серохвостову, больше ничего, наверное. Попадание на подиум с Серохвостовым радует. Рады, что сегодня белорусов не пустили на подиум.

Часть сборов готовились в Уфе после соревнований, часть здесь (в Тюмени – Прим. «Чемпионат».). Каждый готовился немного по своей программе. Видимо, Даниил подготовился получше. Даниил молодец, сегодня хороший результат в стрельбе. Один промах для него на сегодняшний день довольно-таки неплохо. Почему я промахнулся? У меня тяжелые ноги были на трассе, поэтому на стойке у меня не было такой устойчивости, как обычно. Не получилось отработать идеально.

Честно говоря, я ждал больше болельщиков сегодня. Думаю, что в выходные их будет гораздо больше, и тогда мы уже ощутим те эмоции, о которых мы слегка забыли уже. Конечно, нам напомнили об этом в Уфе, но, думаю, что в выходные тут будет не меньше», — приводит слова Халили корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.