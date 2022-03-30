Васильев: победа Серохвостова на ЧР подтверждает, что он не просто так попал на Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал победу Даниила Серохвостова в спринтерской гонке на проходящем в Тюмени открытом чемпионате России по биатлону.

«Победа Серовостова очень даже ожидаема! Даниил — человек, который попал на Олимпийские игры в очень тяжёлой и непростой борьбе. От людей, которые попадают на Олимпиаду, мы вправе ожидать самых высоких результатов.

Другое дело, у Серохвостова был очень значительный отрыв от остальных. Даниил выиграл бы даже с двумя кругами. Сегодня очень хорошо были подготовлены лыжи — этим и обусловлен такой разрыв. То, что Даниил бежал здорово, даже не обсуждается, но лыжи сработали очень хорошо. Благодаря этому Даниил получил преимущество. Это делает честь ему и его команде.

У Серохвостова не было много возможностей проявить себя на Олимпийских играх. Когда у него был шанс, он проявил себя неважно, а потом уже не принимал участия в гонках. Конечно, это больше из-за нестабильной стрельбы, ногами он бежит очень неплохо. Сегодня он стрельнул здорово. Не думаю, что им двигала мысль реабилитироваться. В его возрасте попасть на Олимпиаду — уже здорово. Победа в спринте на чемпионате России подтверждает главный тезис, что он не просто так и неслучайно попал на Олимпийские игры. Всё закономерно», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.