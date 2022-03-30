Драчёв: Серохвостов — надежда российского биатлона. Очень рад его победе в спринте на ЧР!

Четырёхкратный чемпиона мира по биатлону Владимир Драчёв высоко оценил победу Даниила Серохвостова в спринтерской гонке на проходящем в Тюмени открытом чемпионате России.
«Сегодня Серохвостов просто занял своё место. Это его работа, он член сборной России. Очень рад за Даниила и его победе в спринте. Радостно, что у нас выступают и выигрывают молодые ребята! Все эти годы мы следили, как из Серохвостова рос достойный спортсмен, следили, когда он был ещё юниором.
У Даниила немного не получилось на Олимпийских играх, чтобы доказать своё мастерство, но он ещё очень молод. У молодых ребят огромный потенциал. Когда-то этот бан закончится, и ребята выстрелят. Приятно, что у нас высокая конкуренция.
Если не Серохвостов, то кто? Это наш талант, сибирский парень, который должен выступать и выигрывать. Серохвостов должен проходить в сборную России под номером один, на него должна делаться ставка. Серохвостов — надежда всего российского биатлона», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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