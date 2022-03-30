IBU опубликовал календарь сезона-2022/2023 Кубка мира по биатлону
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Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал расписание этапов сезона-2022/2023 Кубка мира. Сезон стартует в Контиолахти (Финляндия) в конце ноября и закончится в Хольменколлене (Норвегия) в середине марта.
Календарь сезона-2022/2023 Кубка мира по биатлону
1. Контиолахти (Финляндия) — 29 ноября — 4 декабря
2. Хохфильцен (Австрия) — 8-11 декабря
3. Анси (Франция) — 15-18 декабря
4. Поклюка (Словения) — 5-8 января
5. Рупольдинг (Германия) — 11-15 января
6. Антхольц (Италия) — 19-22 января
7. Оберхоф (Германия) — 8-19 февраля (чемпионат мира)
8. Нове Место (Чехия) — 2-5 марта
9. Эстерсунд (Швеция) — 9-12 марта
10. Хольменколлен (Норвегия) — 16-19 марта
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