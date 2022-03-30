Юрлова-Перхт: сегодня было давно такое забытое ощущение праздника и соревнований

Чемпионка мира в индивидуальной гонке Екатерина Юрлова-Перхт вернувшаяся в биатлон после перерыва, связанного с рождением второй дочери, поблагодарила организаторов и болельщиков после первой гонки чемпионата России по биатлону в Тюмени.

«Хочу поблагодарить всех организаторов и, в первую очередь, болельщиков. Поддержка была замечательная, кричали ещё на разминке, до старта. Благодарю всех зрителей, тех, кто сегодня с нами. Сегодня было давно такое забытое ощущение праздника и соревнований. Рада, что смогла принять участие здесь. Желание было и рада, что оно реализовалось. В эстафетах тоже буду принимать участие. На лёжке сегодня после трёх удачных выстрелов начался сильный порыв, за несколько секунд ветер менял направление. Я просто, видимо, не среагировала на изменение ветра. Пыталась делать стрельбу на вынос, но не получилось», — приводит слова Юрловой-Перхт корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.