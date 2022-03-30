Анфиса Резцова прокомментировала три промаха дочери Кристины в спринтерской гонке на ЧР

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала четвёртое место своей дочери Кристины в спринтерской гонке на проходящем в Тюмени открытом чемпионате России по биатлону.

«Три промаха для Кристины всё-таки многовато. Да, есть расстройство. Но четвёртое место — это тоже место, результат. Сегодня ветер, тяжело стрелять. На чемпионате России очень хорошая обстановка, высокая конкуренция. Очень интересно смотреть за соревнованиями. Думаю, завтра в смешанной эстафете они (команда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — прим. «Чемпионат».) победят», — сказал Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.