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Юрлова-Перхт – о продолжении карьеры: в ближайшее время я сделаю итоговое заявление

Юрлова-Перхт – о продолжении карьеры: в ближайшее время я сделаю итоговое заявление
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Чемпионка мира в индивидуальной гонке Екатерина Юрлова-Перхт, вернувшаяся в биатлон после перерыва, связанного с рождением второй дочери, после первой гонки чемпионата России по биатлону в Тюмени рассказала о перспективах продолжения карьеры.

«Какой результат должна показать на чемпионате России, чтобы продолжить карьеру? На самом деле не ставлю себе целью какую-то результативность, я трезво оцениваю своё состояние. Действительно, в ближайшее время я сделаю итоговое заявление. Пока не готова говорить, увидите ли вы меня следующей зимой. Состояние, в котором оказался российский биатлон, никак не повлияет на моё решение. Оно уже принято, но озвучу я его чуть позже», — приводит слова Юрловой-Перхт корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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