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Юрлова-Перхт: многие девочки, выступающие на Кубке мира, мне написали слова поддержки

Юрлова-Перхт: многие девочки, выступающие на Кубке мира, мне написали слова поддержки
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Чемпионка мира в индивидуальной гонке Екатерина Юрлова-Перхт вернувшаяся в биатлон после перерыва, связанного с рождением второй дочери, после первой гонки чемпионата России по биатлону в Тюмени рассказала об общении с иностранными спортсменками на фоне общемировой политической ситуации.

«Как воспринимаю происходящее с биатлоном? Я не могу комментировать в силу того, что я не обладаю какой-то достоверной информацией. Относительно тех иностранных спортсменок, с которыми я общалась, я продолжаю с ними общаться. Многие девочки, выступающие на Кубке мира, мне написали слова поддержки. Написали, что им нас не хватает, не хватает российских, белорусских и украинских спортсменов. Больше ничего не могу сказать. Из последних мне написала Тириль Экхофф. Мы все хотим только одного», — приводит слова Юрловой-Перхт корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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