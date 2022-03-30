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Стало известно, как Александр Логинов получил сотрясение мозга перед чемпионатом России

Стало известно, как Александр Логинов получил сотрясение мозга перед чемпионатом России
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Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области по биатлону, рассказал, как чемпион мира 2020 года в спринте Александр Логинов получил сотрясение мозга незадолго до старта чемпионата России, который проходит в Тюмени.

«Александр Логинов действительно получил сотрясение незадолго до чемпионата России. Всё случилось чуть больше недели назад, был сильный гололёд, он пошёл на ускорение и поскользнулся. После этого он ударился головой, достаточно прилично. Врачи сказали, что у него сотрясение.

Саша не тренировался четыре дня, сейчас уже четыре дня тренируется и готовится, он побежит эстафеты», — приводит слова Кугаевского «РИА Новости Спорт».

Сегодня, 30 марта, Логинов занял 10-е место в спринте на чемпионате России.

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