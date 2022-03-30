Два основных биатлониста сборной Норвегии не попадут в состав в следующем сезоне

Биатлонисты сборной Норвегии Эрленд Бьонтегорд и Йоханнес Дале не попадут в основной состав в следующем сезоне, сообщает TV 2.



Из резервной команды в основную переходят Филип Фьельд Андерсен и Сиверт Гутторм Баккен. Конкуренция в норвежской команде настолько высока, что федерацией обсуждалась возможность увеличить основную сборную с шести до семи человек. Однако количественно норвежцы остаются в тех же рамках.



Таким образом, основной состав мужской сборной Норвегии теперь будет выглядеть следующим образом: Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Стурла Холм Легрейд, Сиверт Гутторм Баккен и Филип Фьельд Андерсен.



По итогам сезона-2021/2022 сборная Норвегии выиграла общий зачёт Кубка наций.