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Два основных биатлониста сборной Норвегии не попадут в состав в следующем сезоне

Два основных биатлониста сборной Норвегии не попадут в состав в следующем сезоне
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Биатлонисты сборной Норвегии Эрленд Бьонтегорд и Йоханнес Дале не попадут в основной состав в следующем сезоне, сообщает TV 2.

Из резервной команды в основную переходят Филип Фьельд Андерсен и Сиверт Гутторм Баккен. Конкуренция в норвежской команде настолько высока, что федерацией обсуждалась возможность увеличить основную сборную с шести до семи человек. Однако количественно норвежцы остаются в тех же рамках.

Таким образом, основной состав мужской сборной Норвегии теперь будет выглядеть следующим образом: Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Стурла Холм Легрейд, Сиверт Гутторм Баккен и Филип Фьельд Андерсен.

По итогам сезона-2021/2022 сборная Норвегии выиграла общий зачёт Кубка наций.

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