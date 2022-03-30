Даниил Серохвостов пошутил о победе в спринте на чемпионате России — 2022

Российский биатлонист Даниил Серохвостов пошутил о результатах спринтерской гонки на открытом чемпионате России – 2022, который стартовал в Тюмени.

Напомним, Серохвостов стал победителем гонки. Второй результат показал неоднократный призёр Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) Эдуард Латыпов. Тройку призёров замкнул Карим Халили.

«Всё потому, что у нас перчатки одинаковые, а у меня в баке ещё и Red Bull», — написал Серохвостов в своих социальных сетях.

Фото: Евгений Тумашов

Завтра, 31 марта, в рамках соревнований пройдут сингл-миксты и смешанные эстафеты.

Биатлон. Чемпионат России, Тюмень.

Мужчины. Спринт. 10 км

1. Даниил Серохвостов – 24.51,7 (1).

2. Эдуард Латыпов +42,9 (2).

3. Карим Халили +49,2 (1).

4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) +1.03,3 (0).

5. Евгений Гараничев +1.03,9 (0).

6. Семён Сучилов +1.05,3 (2).