Даниил Серохвостов пошутил о победе в спринте на чемпионате России — 2022

Российский биатлонист Даниил Серохвостов пошутил о результатах спринтерской гонки на открытом чемпионате России – 2022, который стартовал в Тюмени.
Напомним, Серохвостов стал победителем гонки. Второй результат показал неоднократный призёр Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) Эдуард Латыпов. Тройку призёров замкнул Карим Халили.
«Всё потому, что у нас перчатки одинаковые, а у меня в баке ещё и Red Bull», — написал Серохвостов в своих социальных сетях.
Фото: Евгений Тумашов
Завтра, 31 марта, в рамках соревнований пройдут сингл-миксты и смешанные эстафеты.
Биатлон. Чемпионат России, Тюмень.
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Даниил Серохвостов – 24.51,7 (1).
2. Эдуард Латыпов +42,9 (2).
3. Карим Халили +49,2 (1).
4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) +1.03,3 (0).
5. Евгений Гараничев +1.03,9 (0).
6. Семён Сучилов +1.05,3 (2).
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