Юрлова-Перхт — о победе в сингл-миксте: я очень надеялась на эту эстафету

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поделилась эмоциями от победы в сингл-миксте на чемпионате России в Тюмени. Она выиграла соревнования вместе с Максимом Цветковым.
«Эмоций очень много, просто вау! (Смеётся). Безумно рада такому замечательному командному выступлению. Я считаю, что это круто, особенно для популяризации биатлона в нашем регионе — это супер. У Цветкова была блестящая работа. Сегодня стрельба стала ключевым фактором, конечно, был небольшой косячок у меня на первой стойке, а так старалась. В таких коротких спринтерских эстафетах — это самое главное.
Сегодня был небольшой ветерок во время пристрелки, а на гонке он практически стих и было комфортно стрелять. Мне нравится такой формат соревнований, ты постоянно на виду у зрителей, постоянно эта атмосфера поддержки. Не меняла ничего в подготовке лыж, подвигалась, побегала, продолжала греть организм, чтобы не было охлаждения. Нормальное состояние было и на второй части эстафеты. Открою маленький секрет, я очень надеялась на эту эстафету, потому что знаю, что Максим очень хорошо стреляет. На эмоциях после Олимпиады у него хорошая физическая форма, так что всё могло получиться. Ещё побегу в классической эстафете», — передаёт слова биатлонистки корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
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