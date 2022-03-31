«Бред!» Российский биатлонист выступил с гневным заявлением по отстранению спортсменов

Российский биатлонист Юрий Батманов прокомментировал ситуацию с отстранением россиян от международных соревнований со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).

«Тот политический бред, который сейчас есть, — это ненормально. Здравый смысл должен же прийти людям! Мы все понимаем, что спорт должен быть вне политики. Ладно нас ещё кошмарили за то, что под вопросом история с допинг-скандалом. Сейчас-то с чем связано? Сами знаете, что происходит. Это бред!

Сейчас есть слухи, что нас на четыре года отфутболят. Я думаю, что будет четыре года, потому что нужна мотивация, нужен спорт. Что такое спорт? Это состязания. Так давайте бороться!

Опять же, они понимают, что мы не какие-нибудь там… Не хочу обидеть страны, которые не очень выступают, не лидеры в биатлоне. А футболить нас и соревноваться без нас… Думаю, им должно быть стыдно. Реально стыдно», — передаёт слова Батманова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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