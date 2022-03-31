Беларусь выиграла смешанную эстафету на чемпионате России, команда ХМАО — вторая

На чемпионате России по биатлону в Тюмени завершилась смешанная эстафета. Победу в гонке одержала сборная Беларуси.
В состав команды вошли Ирина Лещенко, Анна Сола, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов. Они преодолели дистанцию за 1 час 11,07 минуты. Белорусская сборная пробежала один штрафной круг и использовала восемь дополнительных патронов.
Второй результат показали представители ХМАО-2. Они отстали на 10,1 секунды от победителей, хоть и избежали штрафных кругов. В состав команды ХМАО вошли Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова, Алексей Вагин и Никита Поршнев.
Тройку лучших замкнули представители Московской области. В состав команды вошли Кристина Резцова, Елизавета Каплина, Михаил Бурундуков и Семён Сучилов.
Биатлон. Чемпионат России. Смешанная эстафета
1. Беларусь Беларусь — 1:11.07 (1+8).
2. ХМАО-2 +10,1 (0+7).
3. Московская область +12,8 (0+2).
- 31 марта 2022
-
13:28
-
12:55
-
12:48
-
12:15
-
12:09
-
10:36
-
10:26
-
10:00
-
09:37
- 30 марта 2022
-
20:24
-
20:11
-
18:57
-
15:31
-
15:19
-
15:02
-
14:36
-
14:28
-
14:23
-
14:08
-
13:59
-
13:49
-
13:28
-
13:26
-
13:22
-
13:04
-
12:54
-
12:14
-
12:09
-
11:53
-
11:06
-
10:54
-
10:46
-
10:43
-
10:39
-
10:30