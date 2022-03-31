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Беларусь выиграла смешанную эстафету на чемпионате России, команда ХМАО — вторая

Беларусь выиграла смешанную эстафету на чемпионате России, команда ХМАО — вторая
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На чемпионате России по биатлону в Тюмени завершилась смешанная эстафета. Победу в гонке одержала сборная Беларуси.

В состав команды вошли Ирина Лещенко, Анна Сола, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов. Они преодолели дистанцию за 1 час 11,07 минуты. Белорусская сборная пробежала один штрафной круг и использовала восемь дополнительных патронов.

Второй результат показали представители ХМАО-2. Они отстали на 10,1 секунды от победителей, хоть и избежали штрафных кругов. В состав команды ХМАО вошли Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова, Алексей Вагин и Никита Поршнев.

Тройку лучших замкнули представители Московской области. В состав команды вошли Кристина Резцова, Елизавета Каплина, Михаил Бурундуков и Семён Сучилов.

Биатлон. Чемпионат России. Смешанная эстафета

1. Беларусь Беларусь — 1:11.07 (1+8).
2. ХМАО-2 +10,1 (0+7).
3. Московская область +12,8 (0+2).

Биатлон. Чемпионат России-2022. Тюмень
Смешанная эстафета 2x6 км + 2x7,5 км
31 марта 2022, четверг. 11:30 МСК
Окончено
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