Никита Лобастов объяснил, как ему удалось отыграть 42 секунды за этап в победной эстафете

Белорусский биатлонист Никита Лобастов рассказал, как ему удалось отыграть 42 секунды за этап в эстафете на открытом чемпионате России в Тюмени. Сборная Беларуси одержала победу, Лобастов бежал последний этап. Отрыв команды от второго места составил 10,1 секунды.

«Я очень доволен, что сегодня получилось вывести команду на несколько мест вперёд. Очень рад, получил удовольствие от эстафеты. Конечно, было очень тяжело, соперники сильные, здорово, что получилось сегодня выиграть.

Как удалось отыграть 42 секунды за этап? Во-первых, чистая и быстрая стрельба. Во-вторых, мы с ребятами, с которыми догоняли лидера, шли достаточно быстро, пытались достать. Так и получилось.

Перед Тюменью не получилось в Удмуртию заехать, сразу после Уфы поехали сюда и начали подготовку к этому чемпионату России. После Тюмени заеду в Удмуртию», — сказал Лобастов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

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