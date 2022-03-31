Падин: по предложениям из России разговоров не было

Тренер сборной Беларуси по биатлону Андрей Падин признался, что не получал предложений из России. Также он поделился мнением о влиянии отстранения от международных соревнований на белорусских биатлонистов.
«В Беларуси, может, на меня и жалуются, но публично я не слышал. По предложениям из России пока разговоров не было. На тренерский совет, который будет завтра, меня пригласили, послушать, поучаствовать в обсуждении календаря. Думаю, ближайшие год-два нам придётся соревноваться вместе, нам надо выработать единый календарь и готовиться к следующему этапу жизни.
Насколько отсутствие международных стартов откинет назад? Вопрос очень сложный. На него невозможно ответить. Может получиться так, что нас не откинет, а вынесет вперёд. Я бы назвал этот вопрос открытым. Трудно сказать, откинет или вынесет. Надо идти по принципу Иосифа Сталина: «Не сможете выиграть золото, поедете его добывать!» И всё (смеётся)», — передаёт слова Падина корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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