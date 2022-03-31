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Тренер сборной Беларуси оценил уровень чемпионата России по биатлону

Тренер сборной Беларуси оценил уровень чемпионата России по биатлону
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Тренер сборной Беларуси Андрей Падин высказался об уровне чемпионата России по биатлону, который проходит в Тюмени. Сегодня, 31 марта, сборная Беларуси выиграла смешанную эстафету.

«Уровень чемпионата России? На то она и сборная, что там сильнейшие люди, а в регионах стараются сделать всё возможное. Всё-таки те люди, которые одни и те же на манеже, они вышли из регионов. Есть люди из резерва, которые показывают неплохие результаты. С ними надо работать, они вырастут. А уровень достаточно хороший, можно сравнить с Олимпийскими играми, Кубком мира. Всё равно большую часть стартов российские биатлонисты доминировали. Форма осталась, она никуда не делась, на сегодняшний день уровень высок. Просто спортсменов такого круга немного, а уровень высок», — передаёт слова Падина корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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