Биатлонистка Гореева высказалась о призовых в 15 тысяч рублей на чемпионате России

Российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала сумму призовых на чемпионате России в Тюмени.

Гореева сегодня, 31 марта, стала бронзовым призёром первенства России в смешанной эстафете. На церемонии награждения Гореевой и её партнерам по команде вручили сертификаты на 15 тысяч рублей.

«По сравнению с IBU, конечно, скромная сумма призовых, но лучше так, чем ничего. У меня, конечно, есть мотивация работать дальше, я мотивирована как никогда, особенно после двух таких гонок. Я бы хотела улучшить свою форму. Я поверила в себя после этих наград.

Очень рада, потому что это неожиданно и приятно, хотя мы настраивались на победу, потому что наша команда могла показывать хороший результат. Я вчера совершила ошибку, когда отвлеклась на крик болельщика во время стрельбы, сегодня этого уже не допускала», — приводит слова Гореевой «Матч ТВ».