«Задачи на сезон: быть максимально высоко и бороться за победу». Латыпов — о Кубке мира

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, российских биатлонист Эдуард Латыпов высказался о желании бороться за победу в предстоящем сезоне Кубке мира.

«Что чувствовал в начале сезона, когда был лидером сборной России и был в нескольких очках от жёлтого биба? Было спокойствие. Надо делать свою работу, как запланировали. Старался просто идти дальше, особых мыслей и не было: что надо сейчас взять и что-то выиграть. Настраивался на ближайшие гонки. Соблазн побыть в жёлтом бибе, естественно, был. Но не было самой цели – что-то придумать для этого. Просто идти в том же направлении, что и шёл, стабильно выступать. Тогда было бы видно, смогу взять или нет.

Был близок – уже хорошо. Значит, подготовка прошла в правильном направлении. Недочёты есть, нужно исправлять, становиться сильнее, чтобы в будущем показывать более стабильный результат, конкретно бороться за лидерство. Мечтаю ли я о лидерстве на Кубка мира? Цели такие есть, стараемся. Ставим задачи на сезон: быть максимально высоко, бороться за победу в общем зачёте», — сказал Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.