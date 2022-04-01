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«Задачи на сезон: быть максимально высоко и бороться за победу». Латыпов — о Кубке мира

«Задачи на сезон: быть максимально высоко и бороться за победу». Латыпов — о Кубке мира
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Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, российских биатлонист Эдуард Латыпов высказался о желании бороться за победу в предстоящем сезоне Кубке мира.

«Что чувствовал в начале сезона, когда был лидером сборной России и был в нескольких очках от жёлтого биба? Было спокойствие. Надо делать свою работу, как запланировали. Старался просто идти дальше, особых мыслей и не было: что надо сейчас взять и что-то выиграть. Настраивался на ближайшие гонки. Соблазн побыть в жёлтом бибе, естественно, был. Но не было самой цели – что-то придумать для этого. Просто идти в том же направлении, что и шёл, стабильно выступать. Тогда было бы видно, смогу взять или нет.

Был близок – уже хорошо. Значит, подготовка прошла в правильном направлении. Недочёты есть, нужно исправлять, становиться сильнее, чтобы в будущем показывать более стабильный результат, конкретно бороться за лидерство. Мечтаю ли я о лидерстве на Кубка мира? Цели такие есть, стараемся. Ставим задачи на сезон: быть максимально высоко, бороться за победу в общем зачёте», — сказал Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

«Та стойка на Олимпиаде мне в кошмарах не снится». Большое интервью с Эдуардом Латыповым «Та стойка на Олимпиаде мне в кошмарах не снится». Большое интервью с Эдуардом Латыповым
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