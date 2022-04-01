Латыпов рассказал, как пережил промахи на последнем огневом рубеже эстафеты ОИ-2022

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, российских биатлонист Эдуард Латыпов поделился мыслями о своих промахах на последнем огневом рубеже мужской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Снится ли мне последняя стойка? Нет, не снится. Всё прошло, выводы сделаны. Дальше работаем. Конечно, неприятно, это остаётся. Опыт, который я прожил и пережил. Двигаемся дальше. Это сделало меня только сильнее в этом плане.
Переживания? Старался сразу это убрать, ведь надо было дальше готовиться к масс-старту. Зачем уже об этом думать. Сделал выводы, посмотрел, какие моменты можно было в дальнейшем исправить, ведь Олимпиада на этом не закончилась. Надо было дальше двигаться, не уходить в себя, в какое-то уныние. Взять себя в руки и работать дальше, как все спортсмены. У всех бывают неудачные гонки. Это не повод расслабиться или сдаться. Иностранные спортсмены не подходили лично, но писали, поддерживали. Говорили, бывает такое. Я обсудил с тренером, двигаемся дальше. Сейчас не так много времени, чтобы обсуждать пройденный этап, не к месту», — сказал Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 1 апреля 2022
-
09:15
-
08:45
-
08:35
-
07:48
- 31 марта 2022
-
18:44
-
13:51
-
13:39
-
13:28
-
12:55
-
12:48
-
12:15
-
12:09
-
10:36
-
10:26
-
10:00
-
09:37
- 30 марта 2022
-
20:24
-
20:11
-
18:57
-
15:31
-
15:19
-
15:02
-
14:36
-
14:28
-
14:23
-
14:08
-
13:59
-
13:49
-
13:28
-
13:26
-
13:22
-
13:04
-
12:54
-
12:14
-
12:09